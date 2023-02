Sam Smith grava segunda temporada de ‘And Just Like That’, revival de ‘Sex and the City’

Sam Smith segue investindo no trabalho e, agora, aposta na atuação. Conforme divulgado por ele, estará presente entre o elenco da segunda temporada de And Just Like That, revival de Sex and the City, do HBO Max.

No Instagram, na última quarta-feira, 22, Sam e a página oficial da série anunciaram a novidade. Em uma sequência de imagens nos bastidores, o artista declarou: “Até algo profano no set”, fazendo referência à Unholy, sua música em parceria com Kim Petras.

And Just Like That é derivada do sucesso dos anos de 1990 e tem produção executiva de Michael Patrick King e das protagonistas Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis. A data de estreia da segunda temporada ainda não foi divulgada.

Sam Smith lança novo álbum

Capa de 'Gloria', novo álbum de Sam Smith Foto: Reprodução/Instagram/@samsmith

A novidade na atuação chega em menos de um mês do último álbum do cantor, Gloria, lançado em janeiro. O projeto conta com cerca de 33 minutos de arte, disponível nas principais plataformas de streaming de áudio, divididos em 13 faixas.

Os destaques ficam por conta das músicas Unholy, I’m Not Here To Make Friends, Gimme, e Who We Love, onde participam Kim Petras, Calvin Harris, Jessie Reyez e Ed Sheeran, respectivamente.