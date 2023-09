Samuel de Assis vence a ‘Batalha do Lip Sync’ interpretando Ludmilla; assista

O ator Samuel de Assis foi o grande vencedor da Batalha do Lip Sync, quadro do Domingão com Huck, neste domingo, 17. Ele escolheu interpretar duas músicas da cantora Ludmilla, Fala Mal de Mim e Socadona. Na primeira apresentação, ele também participou com Desafio, música do grupo Harmonia do Samba.

Ele enfrentou o ator Nicolas Prattes, que escolheu interpretar SexyBack, de Justin Timberlake. Anteriormente, Nicolas também havia feito uma apresentação de Ilariê, de Xuxa, em homenagem à mãe, Giselle Prattes, que fez parte do quadro Garotas do Zodíaco, do Planeta Xuxa.

Samuel de Assis venceu a 'Batalha do Lip Sync' interpretando Ludmilla. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Samuel, que recentemente interpretou Ben em Vai na Fé, se emocionou ao ser reconhecido pelo público do programa. Ele falou sobre a representatividade de seu personagem da novela e também da importância do sucesso de Ludmilla.

“Eu estou muito feliz de fazer com que outras crianças pretas se sintam representadas, que foi uma coisa que eu não tive”, disse o artista. “Eu sei que eu posso representar essas pessoas e ninguém melhor do que Ludmilla para me ajudar nessa representatividade toda.”

Assista à apresentação de Samuel de Assis como Ludmilla na Batalha do Lip Sync:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais