‘Sandman’: Netflix confirma 2ª temporada de série de Neil Gaiman

Nesta quarta-feira, 2, a Netflix confirmou a esperada continuação de Sandman, um dos sucessos do serviço de streaming. O anúncio veio através de um vídeo publicado nas redes sociais que trazia a frase: “O sonho continua”.

A série foi inspirada nos quadrinhos de mesmo nome, publicados a partir de 1989, do autor Neil Gaiman. As HQs já sofreram diversas tentativas de adaptação, mas só se tornaram uma obra audiovisual neste ano através da parceria com a Netflix.

'Sandman' já sofreu diversas tentativas de adaptação, mas só se tornou série este ano na Netflix. Foto: Liam Daniel/Netflix

Em uma publicação feita pelo perfil internacional do streaming, o autor chegou a dar um pequeno “spoiler” do que pode acontecer nos novos episódios.

“Agora é hora de voltar ao trabalho. Há uma refeição em família pela frente... E Lúcifer está esperando que Morfeu volte para o inferno”, disse.

A produção acompanha Sandman, ou Sonho, ser cósmico capaz de controlar sonhos interpretado por Tom Sturridge. Sonho ficou preso por mais de um século e, após sua saída, precisa resolver os problemas que chegaram com sua ausência.

A primeira temporada contou com dez episódios e chegou em agosto no catálogo do serviço de streaming. Ainda não há data de estreia para os novos episódios.

