Tatá Werneck canta música de Sandy para Lucas Lima no ‘Caldeirão’; veja reação

O relacionamento entre Sandy e Lucas Lima, que chegou ao fim no último mês de novembro, foi relembrado pelos espectadores do Caldeirão Com Mion deste sábado, 16, quando Tatá Werneck escolheu uma música da dupla Sandy e Júnior para cantar diante no quadro Caldeirokê, do qual Lima era um dos jurados.

No quadro, a atriz formou um trio ao lado de Tatá Werneck, Rainer Cadete e Gabriel Louchard. A equipe cogitou artistas como Padre Marcelo Rossi, Fat Family e ABBA antes de decidirem por Sandy e Júnior, com a música Vamos Pular. Depois, ela ainda cantou um trecho de Imortal, mostrando a palavra “votem” escrita na parte de trás de sua calça.

Mion brincou: "Teve uma menção honrosa no final. Uma música escolhida para um momento emotivo". "A gente quis trabalhar as nuances, né? Alegria, emoção e 'rabo'", respondeu a humorista. Antes de Lucas Lima indicar sua nota, Tatá perguntou: "Gostou da música?!". Lucas respondeu: "Cara, eu achei a performance incrível. E a coragem de escolher uma música tão 'desconhecida' [em tom de ironia]".

“Foi sensacional. É uma pena que eu não vi essa performance antes. Porque essa deveria ser a coreografia oficial da turnê de 2019, uma pena que a gente perdeu isso. Acho também que a Sandy tinha que se inspirar nesse figurino, achei incrível. Maravilhoso”, completou, citando a ex-mulher.