‘Se fiz meu trabalho direito, vão se emocionar’, diz Giulia Be sobre estreia de ‘Depois do Universo’

O filme Depois do Universo já está disponível no catálogo da Netflix. O romance estrelado por Giulia Be e Henrique Zaga, chegou à plataforma de streaming nesta quinta-feira, 27.

O longa conta a história de Nina, uma jovem pianista que convive com lúpus e sofre com a necessidade de sessões recorrentes de hemodiálise e a espera por um trasplante de rim.

A mentalidade pessimista da protagonista começa a mudar quando ela conhece o jovem médico Gabriel, que a ajuda a superar suas inseguranças e lutar pelo sonho de tocar na Orquestra Sinfônica de São Paulo.

“Pude conversar com muitas mulheres que, generosamente, dividiram as histórias delas, pacientes de diálise e de lúpus, e tentei trazer isso para o filme da maneira mais autêntica e verdadeira possível”, explicou Giulia Be em entrevista ao Estadão durante a pré-estreia do filme na última terça, 25.

A artista, que faz sua estreia na atuação com o longa, disse que espera que a trama possa, além de emocionar, proporcionar “uma experiência de ensino e educação” sobre esses temas.

Para Henrique Zaga, que também falou à reportagem durante o evento que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo, os principais desafios da produção do filme foram “mostrar o dia a dia do médico e do paciente de diálise e ter uma verdade dentro dos atores”.

Zaga e Giulia prometeram uma experiência bastante emocional ao assistir ao longa. “Se eu fiz meu trabalho direito, a galera vai se emocionar muito. Sempre falo para o Henrique, se não chorarem, alguma coisa a gente podia ter feito melhor”, brincou a artista.

‘Depois do Universo’ fala sobre amor à música

Segundo Giulia Be, a maior conexão entre ela e sua personagem é o amor pela música. A cantora voltou às suas origens com o piano clássico para interpretar Nina: “Toco piano desde os seis anos de idade e comecei tocando música clássica também”.

“Tem muitas frases do filme que eram sobre música que eu falava e nem me sentia Nina, porque era muito um encontro da Giulia com a Nina”, comentou.

As pessoas presentes na exibição antecipada de Depois do Universo puderem ter uma amostra do talento de Giulia. Ela apresentou a canção que escreveu para a trilha-sonora do filme e Henrique Zaga surpreendeu ao juntar-se a ela no palco.

As versões em português e inglês da música Depois do Universo estarão disponíveis nas plataformas digitais a partir desta sexta, 28 de outubro.

