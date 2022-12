Segunda temporada de ‘O Rei da TV’, série sobre Silvio Santos, é confirmada pela Star+

A Star+ confirmou que O Rei da TV, série sobre a vida de Silvio Santos, terá novos episódios em 2023. A próxima temporada acompanhará momentos marcantes da vida do apresentador, como a eleição em que ele concorreu a presidente da República e o ano em que a sua filha Patrícia Abravanel foi sequestrada. As gravações já foram encerradas, mas ainda não há data fechada para a estreia.

O Rei da TV estreou em 19 de outubro deste ano e provocou a ira da família Abravanel rapidamente. Cinco dias após o lançamento, Daniela Beyrute publicou um texto em seu perfil no Instagram com críticas severas à trama. “Assisti um episódio e não vou assistir mais”, escreveu. “História mal contada, tantas inverdades, personagem arrogante, um Silvio Santos que ninguém conhece, nem conheceu. Lamentável!”.

Segunda temporada de 'O Rei da TV' vai passar por 1989, ano em que Silvio Santos se candidatou a presidente da República Foto: Vans Bumbeers/Divulgação/Star+

A filha de Silvio, que é uma das executivas do SBT, também anunciou que o canal da família irá produzir a sua própria série sobre a vida do comunicador. Os produtores da série da Star+ declararam que não se trata de uma obra documental ou com pretensão de representar fidedignamente a história de Silvio. Eles afirmaram que há acontecimentos fictícios no roteiro.