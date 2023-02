Série da Netflix mostra a vida de luxo de um cachorro que já foi dono de uma mansão da Madonna

Você já imaginou ser dono de um quarto onde Madonna já dormiu? Pois é, um pastor alemão já foi contemplado com tal honra. Gunther 6º, considerado o cachorro mais rico do mundo, além do dormitório da rainha do pop, também era “dono” de uma mansão que pertenceu a cantora, avaliada em R$ 150 milhões.

A história do cão é contada em Gunther: O Cachorro Milionário, uma série documental da Netflix. Lançada nesta quarta, 1°, a produção mostra como o cachorro ganhou uma herança milionária de uma condessa e vida cercada de luxo ao lado do atual cuidador Maurizio Mian, que era amigo do filho da condessa. “Esse cão é o meu melhor amigo. Ele deve ter o melhor estilo de vida possível”, revela Mian.

O patrimônio da Gunther está estimado em US$ 400 milhões. “Ele tem um iate, vários imóveis na Itália e vinte e sete funcionários”, anuncia o trailer da série, que também apresenta depoimentos de várias pessoas comentando o sobre a vida de mordomias do cão, além de colocar em dúvida a existência dessa condessa.

A produção tem quatro episódios, com cerca de 40 minutos cada, e já está disponível no catálogo da plataforma.

Nas redes sociais, o público comentou sobre os episódios e o fato de existir um cachorro milionário, alguns chamando classificando o fato como “perturbador”.

Gente a série do cachorro milionário Gunther na Netflix parece inofensiva, mas é EXTREMAMENTE perturbadora — Eure o Cozinheiro (@YuriSutello) February 2, 2023

Olhando uma minissérie da Netflix que conta a história real de um cachorro milionário que comprou a casa da madonna em miami. Sim isso mesmo que vc leu: um cachorro — Harley Quinn 🐛 (@harleyqueendc) February 2, 2023