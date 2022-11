Série documental sobre Harry e Meghan Markle estreia em dezembro

Publicidade

A série documental conta a história do príncipe Harry com Meghan Markle e ainda não tem um nome oficial, mas já teve sua data de lançamento revelada pela Netflix. Segundo o Page Six, a estreia está marcada para dia 8 de dezembro.

“É bom poder confiar nossa história a alguém - um diretor experiente cujo trabalho admiro há muito tempo - mesmo que isso signifique que pode não ser do jeito que teríamos contado”, comentou Meghan à revista Variety em outubro.

Leia também Sósia do príncipe Harry prevê ganhar R$ 30 mil durante Jubileu da rainha

Em meados de 2020, o casal assinou um contrato com a Netflix, e começaram a filmar ainda no ano passado. Meghan e Harry teriam repensado o projeto e o lançamento neste ano por conta da morte da Rainha Elizabeth II em setembro, mas seguiram em frente.

Harry e Markle se casaram em maio de 2018 e já tiveram dois filhos, Archie e Lilibet. O casal deixou seu cargo na realeza britânica em março de 2020 e o Reino Unido, e desde então moram na Califórnia.