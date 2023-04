‘Sex/Life’ é cancelada após segunda temporada

Nesta quinta, 6, a atriz Sarah Shahi, detonou a segunda temporada de Sex/Life. A intérprete de Billie, disse em entrevista ao podcast Not Skinny But Not Fat, que nunca mais trabalharia para o streaming.

“Tive muitos problemas com os roteiros. Eu simplesmente senti que aquilo que funcionou na primeira temporada [não estava mais lá]. Nunca mais vou trabalhar para a Netflix depois disso, mas não posso mentir. Foi um desafio, com certeza”, disse Shahi em um trecho da entrevista.

Após as falas impactantes de Sarah, segundo informações do The Wrap, a série foi cancelada.

A série que combina drama, erotismo, cenas de sexo e muita pele a mostra, foi criada por Stacy Rukeyser, que também atuou como showrunner e produtor. A série é inspirada no livro 44 Chapters About 4 Men, de BB Easto.

Um porta-voz da Netflix disse ao The Wrap que o último lote de episódios encerrou a história com um final feliz, permitindo que o programa tivesse um final natural. Eles acrescentaram que o streamer estava orgulhoso do trabalho dos produtores, elenco e equipe nas duas temporadas do programa.