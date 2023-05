Shonda Rhimes expande universo ‘Bridgerton’ em série de Rainha Charlotte: ‘É o novo Romeu e Julieta’

O universo Bridgerton volta à Netflix em uma nova roupagem nesta quinta-feira, 4. Isso porque as publicações de Lady Whistledown sobre os casamentos de Londres em 1813 cedem os holofotes para a história de amor entre Rainha Charlotte e o Rei George, que acontece anos antes.

A nova linha do tempo de Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton mostra o mundo herdado pelos personagens de Bridgerton e a ascensão da rainha Charlotte à notoriedade e ao poder, além de ressaltar “os impactos importantes da chegada de uma imigrante na família britânica”.

É assim que a intérprete da protagonista descreve a série. India Amarteifio dá vida à jovem Charlotte e Golda Rosheuvel retoma a personagem em uma versão mais madura. “Estou animada de poder mostrar duas linhas do tempo da história. Dá para ver como passado influencia no futuro, então as linhas estão conectadas e o público pode ver o crescimento das personagens”, comenta a produtora executiva Shonda Rhimes.

Golda Rosheuvel interpreta a Rainha Charlotte na nova série da Netflix Foto: Liam Daniel/Netflix

Lady Danduby também será retratada em duas gerações, Arsema Thomas será a jovem amiga da rainha, enquanto Adjoa Andoh volta à versão atual da personagem. Para além do retorno de Violet Bridgerton, feita por Ruth Gemmell, a série finalmente revela o mistério em torno da saúde do rei George, que ganha vida através do jovem Corey Mylchreest.

“Nós não sabemos quem ele é quando jovem e meu trabalho foi fazer com que as pessoas conhecessem ele (...) Mas, o mais difícil foi retratar essa relação dele com a rainha sabendo do futuro. É como se fosse o novo Romeu e Julieta. É um romance com personagens que amam o máximo possível, pois sabem o fim da história”, refletiu Corey.

Corey Mylchreest como o jovem rei George Foto: LIAM DANIEL/NETFLIX

Personagens

Enquanto o spin-off foi um desafio para o ator, India diz que foi libertadora a possibilidade de retratar a Charlotte: “Tem muito tempo entre nossa série e Bridgerton e isso me deu a liberdade de criar minha própria personagem. A rainha pôde crescer, amadurecer e mudar. Eu estava no controle de como ela se tornou e foi incrível fazer alguém tão livre e com a personalidade tão parecida com a minha”.

Da mesma forma aconteceu com Golsa, que, apesar de representar o papel que India já havia feito, quis que sua protagonista madura fosse “autêntica na própria pele, tinha que vir da própria verdade, isso era minha primeira vontade”.

Além de descobrir que o rei George era, na juventude, “nerd, que amava astronomia e jardinagem”, o público conhece a jovem Lady Danduby. “Ela é mais madura que a Charlotte, então tinha mais consciência da importância de alguém como a rainha estar naquele cargo. Ela chega como a catalisadora e impulsionadora das mudanças sociais”, analisa Arsema.

Arsema Thomas como a jovem Lady Danbury em 'Rainha Charlotte'. Foto: Nick Wall/Netflix

Para Adjoa, a diferença dessa trama é que “tem mais sentimento navegando no espaço. É um show mais íntimo, eu acho que é mais sobre como as personagens respondem às circunstâncias”.

Por fim, Corey reflete sobre o retrato dessa intimidade através do romance entre seu protagonista e de India: “É o retrato de uma relação em que os dois estão passando por uma pressão social. Enquanto a rainha passa por uma pressão sistêmica, ele passa por uma familiar que envolve o país todo. Descobrimos que são duas personagens que não podem ser vistas como são naquela sociedade e os dois estão desesperados para ser quem são”.