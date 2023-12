Show da Virada: Como assistir e quem canta em Copacabana, no Réveillon 2023 da Globo?

A Rede Globo transmite o Show da Virada, festa tradicional de Réveillon da emissora, no próximo domingo, 31, após o Fantástico. Disponível ao vivo na TV aberta e no Globoplay, o comando da atração fica por conta dos atores Fernanda Rodrigues e Douglas Silva. No dia seguinte, 1º de janeiro, o Multishow exibe os melhores momentos do evento.

O line-up traz nomes de peso da música brasileira. Ludmilla, Gloria Groove, Luísa Sonza, Teresa Cristina, Jorge Aragão, Diogo Nogueira, Belo e Nattan têm shows marcados na festa em Copacabana, no Rio de Janeiro.

A Rede Globo também disponibiliza um estúdio no local, que terá o repórter Helter Duarte como âncora. Lilian Ribeiro e Rogério Coutinho acompanham a movimentação de pessoas na Praia de Copacabana.