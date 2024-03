Na segunda-feira, 25, é dia do Sincerão no Big Brother Brasil, que começará às 22h25, durante a exibição do programa ao vivo na Rede Globo. O Sincerão é uma dinâmica que deixa os participantes, geralmente os emparedados, o anjo e o líder, falarem o que pensam sobre os outros e sobre o jogo.

Durante a madrugada, Leidy Elin, uma das emparedadas, ensaiou um discurso que usará na dinâmica contra seu rival Davi.

Leidy Elin promete enfrentar Davi durante o Sincerão Foto: @bbb Via Twitter

A rival de Davi, Leidy Elin, disse: “Vou pontuar. Ele é falso, é manipulador, estava negociando imunidade com uma pessoa que ele nem jogava na época (...) Isso não é [ser] manipulador?”.

É a primeira vez que Leidy enfrenta o paredão, depois de mais de 80 dias de programa. Ela disputa a berlinda com Davi, Bin Laden e Matteus.

Davi também refletiu durante a madrugada sobre seus recentes embates com Leidy Elin, e garantiu que não vai “abaixar a cabeça” para Leidy durante a dinâmica: “Aquilo que ela fez, para mim, foi humilhante. Eu não sou de me vingar, mas toda atitude tem uma consequência”.