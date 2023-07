Sonia Abrão diz ter sido processada por Patrícia Poeta e critica apresentadora; assista

A apresentadora Sonia Abrão disse ter sido processada por Patrícia Poeta e teceu críticas à jornalista, principalmente devido aos rumores de crise interna entre ela e Manoel Soares no Encontro, programa da Rede Globo. O anúncio de que Manoel deixaria a emissora foi dado pela empresa no final de junho, que não citou os motivos da decisão.

Sonia comentou sobre o assunto durante uma participação no PodC, podcast apresentado por Celso Portiolli. Na ocasião, o apresentador relatou um encontro que teve com Patrícia e disse ter achado a jornalista “simpática”.

Quando perguntada se há um problema entre as duas, Sonia citou o processo. “Tem um processo por parte dela para cima da gente (sic). Pode processar à vontade, isso é um direito dela”, afirmou. Ela, porém, não citou o motivo de estar sendo processada.

Sonia Abrão disse ter sido processada por Patrícia Poeta e teceu críticas à apresentadora. Foto: Reprodução de vídeo/YouTube/PodC

Em seguida, a apresentadora citou os rumores que envolvem Patrícia e Manoel. “Ela foi muito legal com você porque você se chama Celso Portiolli e não Celso Soares. Se você tivesse outro sobrenome, a coisa ia complicar”, declarou ela, se direcionamento ao apresentador do podcast.

O Estadão entrou em contato com as assessorias de Sonia e de Patrícia para entender os motivos do processo e pedir declarações sobre o caso, mas não obteve retorno até o momento da publicação. O espaço segue aberto.

