‘Stranger Things’: diretor revela que série poderá ter crossover com ‘Deadpool’

E nem só de premiações viveu a noite do Emmy 2022. Algumas revelações surgiram, entre elas, Shawn Levy, diretor e produtor executivo de Stranger Things, deu indícios que a produção pode ganhar um crossover, uma junção de duas obras atuando na mesma produção, inspirado no Universo Cinematográfico da Marvel com uma produção de sucesso do cinema: Deadpool.

Segundo informações da Variety, Shawn assinará a direção do terceiro filme da franquia protagonizada por Ryan Reynolds. “Sim, estamos construindo o ‘Universo Cinematográfico Stranger Things’ e agora que estou passando um tempo com Kevin Feige, estou aprendendo muito sobre como gerenciar esse mundo”, disse ele.

A série 'Stranger Things'

Kevin Feige é produtor e diretor dos estúdios Marvel. Levy continua dizendo que tem aprendido as habilidades apresentadas nos filmes dirigidos por Feige e tem aplicado em Stranger Things.

“Curiosamente, Ryan Reynolds e eu estávamos tentando descobrir como poderíamos fazer um crossover entre Deadpool e Stranger Things”, disse ele, que na sequência continuou relatando que a junção das obras é um projeto que ainda não foi oficialmente decidido, mas está nos planos do diretor.

O primeiro filme Deadpool foi dirigido por Tim Miller. A sequência, lançada em 2018, teve na direção David Leitch. O terceiro filme da franquia, no entanto, ainda não tem data de lançamento definida.