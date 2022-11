‘Super Mario Bros - O Filme’ ganha novo trailer com voz de Chris Pratt; veja

A animação Super Mario Bros - O Filme, do famoso personagem de videogames, ganhou um novo trailer nesta terça-feira, 29.

A prévia com o áudio original, em inglês, chamou a atenção nas redes por mostrar mais do trabalho do ator Chris Pratt dublando o protagonista.

Além disso, o vídeo também revela cenas inéditas e mais detalhes da trama, que seguirá as aventuras de Mario, Luigi e da Princesa Peach contra o vilão Bowser.

Além do ator de Guardiões da Galáxia, o elenco também conta com Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan-Michael Key e Seth Rogen.

Super Mario Bros - O Filme também ganhou um trailer dublado em português. Nas redes sociais, muitos usuários exaltaram a versão brasileira, que possui as vozes que marcaram a edição nacional do videogame.

O longa deve chegar aos cinemas brasileiros no primeiro semestre de 2023.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais