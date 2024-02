Tadeu Schmidt inicia o BBB 24 com ‘Boa noite, meus calabresos’ e esclarece ‘não é gordofobia’; veja

O apresentador Tadeu Schmidt iniciou o Big Brother Brasil 24 desta quinta-feira, 1º, dizendo: “Boa noite, meus calabresos”. A expressão de Toninho Tornado foi usada por Davi em uma briga com MC Bin Laden e Lucas Henrique e gerou grande comoção dentro e fora da casa.

Veja vídeo abaixo:

Na abertura do programa, Tadeu entrou na onda do humorista e aproveitou a ocasião para esclarecer que o termo não tem relação com gordofobia. “Gente do céu, que confusão que essa palavra causou. Eu já vou logo avisando que ‘calabreso’ é uma brincadeira que viralizou na internet, sem nenhuma relação com gordofobia. Só que a maioria lá na casa não sabe disso’, explicou.

Tadeu Schmidt Foto: Globo/Manoella Mello

O momento foi um sucesso nas redes sociais e internautas elogiaram o apresentador.

Relembre a briga

Na última festa do reality show Big Brother Brasil, na madrugada desta quinta-feira, 1º, Davi soltou, durante discussão com Lucas e Mc Bin Laden, a frase “Você é fofoqueiro. Vai lá, calabreso”. Os brothers ficaram confusos com a expressão, e Davi explicou que “é uma resenha lá em Salvador”. Dentro do programa, alguns participantes pensaram que Davi estava sendo gordofóbico ao utilizar a expressão, que na verdade é apenas um apelido utilizado durante as pegadinhas do humorista Toninho Tornado, que fez sucesso em 2023, gerando variações, e foi utilizada por diversas celebridades.

A expressão foi utilizada durante pegadinha de Toninho Tornado para seu canal do YouTube. No vídeo, ele discute com pessoas na rua, chamando-as de apelidos, como “delício”, “borboleto”, “mortadelo”. “Calabreso” está entre uma das expressões, que foi utilizada durante a pegadinha como “um apelido carinhoso”, justifica o comediante.

* Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais.