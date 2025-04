Tadeu Schmidt tem um queridinho? Veja quem lidera o ranking de menções

Falta menos de um mês para terminar o Big Brother Brasil 25, mas o programa ainda tem muita intriga e drama pela frente. Os competidores estão mais perto do que nunca de ganharem o prêmio, e esse final promete uma luta acirrada pela vitória. Mas além das dinâmicas entre os brothers e as sisters, não podemos esquecer do Tadeu Schmidt, apresentador do programa, que segue de pertinho tudo que acontece na casa. Mesmo com uma posição neutra, será que depois de tanto tempo com os competidores o Tadeu não teve nenhum “queridinho” na casa?

O Estadão e a Cast Insights analisaram quantas vezes o apresentador falou o nome de cada competidor para responder a essa pergunta. Veja o que descobrimos abaixo.

Diogo foi o competidor mais mencionado pelo apresentador. Ao todo, o Tadeu falou o seu nome 329 vezes desde o início do programa. Em segundo lugar ficou o João Gabriel, que teve o seu nome falado 285 vezes.

Edilberto foi o competidor menos mencionado pelo Tadeu. Até agora, o apresentador só chegou a falar o nome do brother 4 vezes desde o início do programa. Isso é uma diferença de 325 menções comparado ao Diogo.

Entre todos os competidores, Tadeu mencionou mais os nomes dos integrantes do grupo “pipoca”. Ao todo, foram 2.340 menções a membros do grupo. Em comparação, o apresentador mencionou os nomes dos integrantes do grupo “camarote” somente 1.729 vezes desde o início do programa.

Dados: Cast Insights; Reportagem: Guilherme Guerreiro; Infografia: Bruno Ponceano; Editora de Cultura e E+: Maria Fernanda Rodrigues; Editora de infografia: Regina Elisabeth Silva; Editores-assistentes de infografia: Adriano Araujo e William Mariotto