Tamirys O’hanna tem personagem de destaque na 2ª temporada de ‘As Five’: ‘Vai dar uma movimentada’

A segunda temporada de As Five, série original do Globoplay, estreia nesta quarta-feira, 8, na plataforma. Na nova fase da trama, o avanço da vida adulta exige decisões que passam por um maior autoconhecimento das protagonistas Ellen (Heslaine Vieira), Lica (Manoela Aliperti), Benê (Daphne Bozaski), Tina (Ana Hikari) e Keyla (Gabriela Medvedovski).

Tamirys O’hanna se junta ao elenco da nova temporada, como a personagem Maura, uma advogada inspiradora e segura de si que trabalha com Ellen em uma startup de tecnologia. “Ela está entrando para dar uma movimentada e para trazer um certo olhar de maturidade para algumas questões que as meninas vão tendo ao decorrer da trama, principalmente nesse encontro dela com a Ellen e com a Lica”, adianta a atriz.

Elenco da segunda temporada de 'As Five': Ellen (Heslaine Vieira), Tina (Ana Hikari), Benê (Daphne Bazaski), Keyla (Gabriela Medvedovski), Lica (Manoela Aliperti) e Maura (Thamirys O'Hanna) Foto: Globo / Mauricio Fidalgo

Em todas as suas preparações, Thamirys diz procurar a fundo dentro de si “o que pode resolver as questões que se apresentam aos [seus] personagens”, sem limitar as decisões do papel. Contudo, isso não impede os obstáculos e, no caso de Maura, viver as “miúças da vida de uma advogada e de uma pessoa que trabalha numa startup” foi seu maior desafio.

Embora saiba separar o personagem de sua realidade, a atriz afirma se identificar, em partes, com Maura. “Talvez eu não seja tão certeira quanto ela, mas isso de vislumbrar um futuro, de ter certeza no que quer, eu me identifico”, comenta.

Tamirys O’hanna como Maura Foto: Globo / Mauricio Fidalgo

Maura é descrita na trama como autoconfiante, empoderada, lésbica e conectada com sua negritude e ancestralidade – alguns dos temas abordados na nova temporada. Thamirys prefere não generalizar a importância da personagem para todas as pessoas, entretanto, garante que a advogada tem um importante papel de reconhecimento, especialmente no quesito racial.

A atriz adianta que, de modo geral, o público pode esperar na segunda temporada de As Five: “muito beijo na boca (risos) e enredo em relação às vidas cotidianas das meninas”. “É uma nova fase para elas. Pensar nessas questões com trabalho, sobre morar junto, o passo de arranjar um companheiro quando você tem um filho... A gente vê as nossas vivências em cena. São muitos assuntos grandiosos dentro do cotidiano e que a gente dramatiza. Eu acho que o público vai ficar realmente muito encantado”, destaca.

Mais sobre ‘As Five’

Ellen (Heslaine Vieira), Lica (Manoela Aliperti), Benê (Daphne Bozaski), Tina (Ana Hikari) e Keyla (Gabriela Medvedovski) na primeira temporada de 'As Five' Foto: Globo / Daniela Toviansky

As Five acompanha a história das personagens protagonistas de Malhação: Viva a Diferença (2017), premiada com o Emmy Kids Internacional 2019. Nesta segunda temporada, será distribuída em oito episódios inéditos, lançados dois semanalmente.

Relembre a seguir os principais acontecimentos da trama na primeira temporada.

A nova temporada de As Five fase tem como destaque a entrada de Maura, uma advogada que trabalha com Ellen e que se aproximará do quinteto. Além disso, a série discutirá temas como desigualdade social, racismo, orientação sexual, religião e, claro, relacionamentos interpessoais.

Criada por Cao Hamburger e escrita por Luna Grimberg, Maiara de Paula e Maíra Motta, com Vitor Brandt, Íris Junges, Thays Berbe e Thais Fujinaga, a segunda temporada de As Five, original Globoplay, tem direção artística de Fabrício Mamberti e direção-geral de Dainara Toffoli. A produção executiva é de Isabela Bellenzani (Estúdios Globo), e produção de Caio Gullane e Fabiano Gullane (Gullane Entretenimento). A direção de gênero é de José Luiz Villamarim.