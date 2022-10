‘Tarã’: Série com Xuxa Meneghel e Angélica encerra as gravações

Continua após a publicidade

A Disney+ anunciou, nesta terça-feira, 4, o encerramento das gravações da série Tarã, estrelada por Xuxa Meneghel e Angélica . O projeto, com direção de Marco Dutra e Juliana Rojas, também conta com Ywyzar Guajajara, Bruno Garcia, Gleici Damasceno e Fafá de Belém no elenco. A expectativa de estreia é para o segundo semestre de 2023.

A narrativa apresenta uma aventura fantasiosa sobre a lenda de um povo na Floresta Amazônica , sua profecia e seu legado de luta pelo cuidado da natureza. As locações foram feitas no Acre, estado que será parte de um cenário que promete ser arrebatador.

“Em Tarã, o planeta Terra está passando por sérios desafios ambientais e apenas Gaia pode salvá-lo da extinção. Para isso, ela terá que, no momento certo, levar um amuleto para um lugar sagrado na Amazônia, onde na antiguidade se formou um Portal. Este lugar é atualmente guardado pelo povo das 9 Luas, uma comunidade tradicional da qual Gaia é descendente por parte de pai”, diz a sinopse divulgada.

“Para atingir seu objetivo, ela deve se empoderar de sua história com ajuda de sua mãe Ylla (Xuxa Meneghel), sua avó Kirina que lidera este povo e de outras guerreiras, para preparar-se e enfrentar o ambicioso fazendeiro JM, que visa lucrar às custas da natureza. Por sua vez, Ylla, uma farmacêutica bem-sucedida do Rio de Janeiro, ao embarcar nesta viagem com sua filha, descobrirá vivências e revelações antigas que darão um novo sentido em sua vida”, finaliza.