Tatá Werneck se emociona ao entrevistar o próprio pai: ‘acreditou no meu sonho’

Na noite desta quarta-feira, 14, Tatá Werneck se emocionou ao entrevistar o seu pai, Alberto Arguelhes, em seu programa Lady Night. Arguelhes é editor de livros e participou do quadro Entrevista com o Especialista, em que Tatá faz piadas sobre a profissão dos convidados. Nesse episódio, porém, ela não conseguiu segurar as lágrimas.

No último episódio da temporada de 'Lady Night', Tatá entrevistou Fábio Porchat, com quem já trabalhou em 'Tudo Pela Audiência'. Foto: Multishow

A apresentadora, claro, zombou com a cara de seu pai ao dizer que o tinha chamado para participar do programa, porque iria fazer uma revelação: “A gente armou tudo isso aqui para dizer que você vai ser avô de novo”, brincou Tatá — que é mãe de Clara Maria, de três anos. Mais para frente, ela agradeceu o suporte dado por Arguelhes. “Vocês sempre me incentivaram muito. Se você não tivesse acreditado em mim eu realmente não teria conseguido nada”, disse.

Tatá lembrou do “trabalho” que dava aos seus pais e destacou que ainda assim eles nunca a subestimaram. “Eu era expulsa das escolas todas, as pessoas diziam que não conseguiam me educar. E vocês sempre falaram: ‘Filha, você quer ser atriz? Faz faculdade de teatro’”, comentou. “Sempre me deram o suficiente e o mais importante, que era o entusiasmo de vocês e a fé de que eu ia conseguir. E hoje, exatamente pelo pai e pela mãe que eu tenho que eu consegui estar aqui”.

Esse foi o último episódio da sétima temporada de Lady Night. Além de Alberto Arguelhes, Tatá também entrevistou Fábio Porchat, com quem já dividiu a apresentação de Tudo Pela Audiência (Multishow).