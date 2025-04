Tati Machado e Erika Januza são confirmadas como apresentadoras do ‘Saia Justa’

A nova temporada do Saia Justa terá o retorno de Tati Machado e a estreia de Erika Januza no time de apresentadoras. Elas vão dividir o sofá com Bela Gil e Eliana, que permanece como âncora do programa.

Tati Machado e Erika Januza integram nova temporada do 'Saia Justa' Foto: @tati via Instagram e Marcio Farias/Divulgação

PUBLICIDADE Segundo comunicado enviado pelo GNT, Tati permanece até o início de sua licença maternidade, e dá uma contribuição especial em maio, o mês das mães. Ela está grávida de Rael, seu primeiro filho com o cineasta e diretor de fotografia Bruno Monteiro. “Eu estou muito honrada em sentar neste sofá a partir de agora. Mulheres muito inspiradoras passaram por ele e me sinto muito realizada por me unir a esses nomes”, declarou Erika, em nota. “O Saia é um espaço de conversa, de debate, de muita troca. E eu quero contribuir bastante para esses diálogos propostos pelo programa. Venho de um momento em que tenho realizado muitos sonhos. Esse é mais um deles. É uma alegria compartilhá-lo com mulheres como a Eliana, a Tati e a Bela Gil. Que venha uma linda temporada de muita conversa e troca pela frente.”

Eliana, que assumiu o comando do programa no lugar de Astrid Fontenelle, também celebra o novo momento.

“Sempre uma honra e um grande aprendizado fazer parte deste programa que nos faz refletir e crescer com os temas abordados dentro do universo feminino. O Saia Justa é feito de trocas transformadoras e tenho certeza que teremos conversas sinceras e ótimas reflexões. Que ela seja mais que bem-vinda”, afirmou, recepcionando a atriz de Amor de Mãe, Arcanjo Renegado e Em Família.

A nova temporada do Saia Justa estreia no dia 30 de abril no GNT. Os novos episódios serão exibidos sempre às quartas-feiras, às 22h30, no canal pago e no Globoplay para assinantes.