Teaser oficial de ‘Perdida’ é lançado e mostra filme com romance e aventura; assista

O teaser de Perdida já está disponível para os fãs. No entanto, a produção só chega aos cinemas no segundo semestre deste ano. O filme, baseado no best-seller da escritora brasileira Carina Rissi, apresenta uma superprodução e conta com romance, ação e aventura. Assista abaixo.

No elenco do filme sob direção de Luiza Shelling Tubaldini, há nomes de peso, como Giovanna Grigio, Bruno Montaleone, Nathália Falcão, Bia Arantes, Emira Sophia, Sérgio Malheiros e Luciana Paes, além das participações especiais de Lucinha Lins e Hélio de La Peña.

Perdida apresenta Sofia (Giovanna Grigio), uma garota conectada, progressista, independente e que tem pavor da mera menção à palavra ‘casamento’. Os únicos romances em sua vida são aqueles da literatura de Jane Austen. Após utilizar um celular estranho, algo misterioso acontece e ela é transportada para um mundo diferente, que se assemelha ao universo de Jane Austen no século XIX.

Sem ter ideia de como voltar para casa, Sofia tenta desesperadamente encontrar um meio de retornar ao mundo em que vivia. Enquanto isso, ela é acolhida pela família Clarke e, com a ajuda do prestativo Ian Clarke (Bruno Montaleone), embarca numa busca frenética por pistas que possam ajudá-la a resolver esse mistério e voltar para sua tão amada vida moderna. O que ela não sabia é que seu coração tinha outros planos. O filme ainda não tem data confirmada de estreia.





