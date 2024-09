Apresentadora se emociona ao noticiar morte de colega aos 28 anos em afiliada da Globo

Thais Belém, jornalista da TV Liberal, afiliada da Rede Globo no Pará, morreu aos 28 anos de idade. Ela passava por tratamento contra um câncer desde que foi diagnosticada com um tumor no cérebro em fevereiro de 2023.

PUBLICIDADE A repórter recebeu uma homenagem no Jornal Liberal - 1.ª edição da última sexta-feira, 13. Ao anunciar a morte, a apresentadora Priscilla Castro chegou a se emocionar ao falar sobre a colega. “Nesse momento tão, tão difícil, desejamos força a todos aqueles que tiveram a sorte de conhecer a Thais, que trabalhava sempre com um sorriso, gratidão... [suspiro profundo] ... por onde ela passava. A gente se despede dessa edição do JL1 desejando um descanso. Thais, você merece muito descansar”, disse, ao fim do telejornal.

Em seu perfil no Instagram, ela também compartilhou outra homenagem à colega: “Você foi o foco. Sua fé, sua resiliência em meio ao tratamento me ensinaram muito. Ali senti ainda mais sua grandeza e força. Sua história fica como lição. Descanse, Thais Belém”.

