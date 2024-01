A atriz e apresentadora Thais Fersoza chamou a atenção de Maycon, o primeiro eliminado do Big Brother Brasil 2024, durante a entrevista no Bate-papo BBB após o programa. Ela repreendeu as falas do cozinheiro sobre as roupas de Yasmin Brunet e viralizou na web. Veja acima.

Em conversa com Wanessa Camargo e Luigi, Maycon disse sentir receio de se aproximar da modelo devido às roupas transparentes que ela usa. “É um pensamento muito antigo achar que a mulher que está com uma roupa transparente está fazendo isso para provocar o homem, para chamar a atenção do cara”, começou Fersoza.

Thaís Fersoza dá 'bronca' em Maycon após comentários sobre Yasmin Brunet Foto: Reprodução/GShow/RedeGlobo

“Não, ela está fazendo isso porque ela gosta, porque ela pode, porque o corpo é dela e porque ela pode usar a roupa que ela bem entender usar. A real é essa”, completou. Depois, a apresentadora ainda comentou sobre a repercussão dos comentários de Maycon nas redes sociais.

“Isso também gerou uma discussão grande na internet porque é um assunto que vem sendo tão batalhado há tantos anos. Buscando um espaço há tanto tempo que ainda surpreende a gente ter que mais uma vez falar sobre isso. Desse respeito, desse olhar respeitoso que a gente tem que ter com todos... seja a roupa que a pessoa está usando, seja o que for”, finalizou.

Relembre a conversa de Maycon com Wanessa Camargo e Luigi que gerou críticas aos brothers na web: