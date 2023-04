Thalia anuncia série documental sobre história da música latina: ‘Um presente incomparável’

A cantora e atriz mexicana Thalia está com novo projeto audiovisual: a série documental Thalia’s Mixtape: The Soundtrack of My Life. Além de estrelar o título, a artista assina a produção executiva, que estreia no dia 3 de maio no Paramount+ e às 21h55, na MTV.

Com três episódios, a novidade promete levar o público a uma jornada musical, redescobrindo os clássicos que inspiraram gerações de artistas e originaram o cenário da música latina atual. Para isso, o título conta com entrevistas, imagens de arquivo e interpretações modernas de sucessos clássicos de grandes nomes da cena da atualidade, a fim de fazer uma análise da história da música latina e refletir sobre futuro do gênero.

Capa de 'Thalia’s Mixtape: The Soundtrack of My Life' Foto: Paramount+/Divulgação

Segundo Thalia, esse tem sido o seu projeto mais pessoal. “Há quatro anos a ideia e o conceito da Mixtape brotou na minha mente e no meu coração. Esta série documental olha para as canções que marcaram minha trajetória, forjando meu destino”, conta.

“Pude conversar com meus ídolos da vida toda, os artistas por trás dessas canções lendárias e que marcaram gerações inteiras com suas músicas. Nesta série, mergulhamos nas histórias e origens dessas composições e, como fã absoluta desses grandes artistas, tenho a honra de apresentar essas joias musicais com eles. É um presente incomparável”, finaliza a artista.