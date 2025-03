BBB 25: Thamiris manda recado para Camilla no Raio-X: ‘Deveria ter te podado mais’

A eliminação de Camilla no Big Brother Brasil 25 deixou marcas na casa. Na manhã desta quarta-feira, 5, Thamiris usou o Raio-X para mandar um recado para a irmã e ex-dupla no jogo. Em sua mensagem, a nutricionista afirmou que continuará no programa com o coração e dedicará sua participação à família.

Thamiris manda recado para Camila durante o Raio-X desta quarta-feira, 5 Foto: Reprodução de vídeo/ Globoplay

PUBLICIDADE “Bom dia, Camilla. Espero que você tenha sido muito bem recebida aí fora, que você já tenha visto as crianças, já tenha tido contato com mais gente e que você esteja bem. Eu vou seguir jogando com o meu coração. Não vou jogar bem, porque eu acho que você era a pessoa que me guiava melhor aqui no jogo, mas eu vou tentar dar o meu melhor pela gente, pela nossa família”, disse. A sister também refletiu sobre a trajetória da ex-dupla e demonstrou arrependimento por não ter intervido mais na postura de Camilla dentro do jogo. “Não acho que você jogou mal, acho que você foi você, mas eu deveria ter te podado mais. Bem mais! Se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria e faria diferente só pra você ficar mais tempo aqui comigo”, disse.

Desde a saída da irmã, Thamiris tem sido consolada por outros participantes. Durante a madrugada, a sister chorou e recebeu o apoio dos colegas, que destacaram a força da amizade entre as duas. Fora da casa, Camilla garantiu que sua maior preocupação agora é a irmã. “Não vou deixar a peteca cair”, disse.

Publicidade

Eliminação de Camilla entra para a história do BBB

Camilla foi eliminada na noite de terça-feira, 4, com 94,67% dos votos, ocupando a quinta posição no ranking de maiores rejeições da história do Big Brother Brasil. A trancista enfrentou Renata e Vilma no Paredão, que receberam 2,74% e 2,59% dos votos, respectivamente.

Durante sua participação no Mais Você, Camilla comentou sua surpresa com o índice de rejeição e relembrou os conflitos que teve com Vitória Strada dentro da casa. “É chata. Eu falei que era chata. Inclusive, eu falava para ela isso. Só que eu tinha um pensamento: era um embate que eu queria ter naquele momento?”, disse a eliminada.

Camilla é eliminada do 'BBB 25'. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Além da rivalidade com a atriz, a trancista também citou o embate com Guilherme e reconheceu que pode ter ficado do lado errado. “Não precisava de tanto. Não tenho problema de admitir que errei naquele momento”, afirmou.