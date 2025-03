No fim da manhã desta quarta-feira, 5, Thamiris procurou Guilherme na área externa da casa do Big Brother Brasil 25 para esclarecer a fofoca extra mostrada por RoBBB Seu Fifi no último Sincerão. Na dinâmica, como o brother acertou as autoras das duas fofocas sobre ele, teve direito a uma fofoca extra, mas dessa vez com a voz mascarada, sem revelação do autor das frases.

Thamiris se justifica com Guilherme por fofoca no BBB 25 Foto: Reprodução/Globoplay

PUBLICIDADE A fofoca dizia que Guilherme deveria se aproximar mais de quem tem a mesma origem que ele e não focar em objetivo de camarote. Hoje, Thamiris procurou o brother para se revelar como autora da frase e dar sua versão dos fatos. “Eu achava que vocês três seriam f**** juntos, mas vocês não conseguiram se unir (Guilherme, Maike e Gabriel). Disse: ‘Acredito que o Guilherme esteja defendendo o Diego pela questão da ansiedade, mas por ser também muito fã deles. E eu acho que se ele focasse em quem veio do mesmo lugar que ele, que seria do esporte, daria super certo’. Era essa a fala. Não era tipo, ‘ó, não pode andar com camarote’. Até porque no meu quarto só tem camarote”, disse.

Ela ainda se justificou: “Falei que acho que vocês poderiam ter uma troca legal por vocês terem vindo do mesmo lugar que era do esporte, só que o corte que fica parecendo que é uma parada absurda.”

Mas Guilherme retrucou: “A minha questão com o Diego não era nem porque eu era fã. (...) E eu acho que esse pensamento eu nunca tive de me juntar com pessoas de onde a gente veio, como por exemplo você falou, do esporte. Não é porque os meninos vieram do esporte que eu iria me juntar. Eu me junto por questão de conexão mesmo.”

Guilherme lembrou que o corte falava também que ele deveria focar mais na sua dupla e contou sua percepção: “Da forma que foi passado, era como eu tivesse que me juntar com a galera de onde eu vim. E aí eu já penso o quê? O nordeste ou uma questão mais financeira.”

Guilherme lembrou ainda que a fala dizia sobre não tomar dores do camarote, ao que Thamiris justificou: “Eu acho que todo mundo que é do camarote tem consciência de como eles estão num nível de privilégio acima dos nossos. (...) Eu prefiro votar em alguém que, sabe, tem mais possibilidades, tem mais retorno lá fora do que a gente. O seu sonho é muito parecido com o meu, de dar uma casa para sua sogra, eu quero dar uma casa para a minha mãe, ter uma casa, e é uma coisa que eles já conquistaram por conta da profissão que eles têm e da onde eles vêm, eles são muito conhecidos.”

Entretanto, Thamiris lembrou sua conexão com outros participantes camarotes: “Porém, eu tenho super conexão com a Gra e Vitória. E não foram conexões feitas porque eu as conhecia ou porque elas são camarote”.

Foi justamente por essa razão que Guilherme acreditava que a fala poderia não ter sido da nutricionista e conversou sobre isso com Diego Hypolito mais tarde. “Mesmo que seja uma fala do início é totalmente contraditório, porque ela está junto com a Gracy desde o início”, disse o ex-ginasta.