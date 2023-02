‘That ’90s Show’ é renovada para 2ª temporada pela Netflix

Nesta sexta-feira, 3, a Netflix anunciou que a série That ‘90s Show ganhará uma segunda temporada. Derivada da famosa sitcom That ‘70s Show, a produção chegou à plataforma em 19 de janeiro.

Após o lançamento, o seriado alcançou o Top 10 de séries de inglesa mais assistidas em 35 países, acumulando mais de 41 milhões de horas assistidas, segundo o streaming.

A nova temporada ainda não tem previsão de estreia, mas, de acordo com o site Deadline, contará com 16 episódios, seis a mais do que a primeira.

SIM, TEM MAIS RODINHA NO PORÃO DOS FORMAN VINDO AÍ!!! That '90s Show está renovada para a 2ª temporada. 💕 pic.twitter.com/B8CnWucrIA — netflixbrasil (@NetflixBrasil) February 3, 2023

That ‘90s Show acompanha a jovem Leia Forman (Callie Haverda), filha do casal Eric (Topher Grace) e Donna (Laura Prepon), personagens da série original.

O ano é 1995 e Leia vai até a cidade de Point Grace visitar os avós Red (Kurtwood Smith) e Kitty (Debra Jo Rupp), quando conhece a jovem Gwen (Ashley Aufderheide) e seus amigos.

Alguns integrantes da versão original fizeram participações especiais na série, incluindo Ashton Kutcher e Mila Kunis. Confira o trailer da primeira temporada:





