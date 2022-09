‘The Crown’: castelo onde Rainha Elizabeth II morreu aparece na segunda temporada da série

Na série The Crown, que mostra a vida e os conflitos da realeza da Coroa inglesa, o Castelo de Balmoral, na Escócia, lugar onde a Rainha Elizabeth II morreu nesta quinta, 8, foi o tema central do segundo episódio da quarta temporada.

Na trama, o lugar foi o protagonista da apresentação formal de Diana para a família do príncipe Charles. A jovem de 18 anos conheceu não só a rainha, mas o futuro sogro, o príncipe Philip, os irmãos, a tia e a avó do pretendente. A história mostra que a futura princesa de Gales tinha tido a aprovação da Família Real no castelo que faz uma referência direta ao nome do episódio, O Teste de Balmoral.

Na ficção, Diana ficou hospedada durante um final de semana no castelo e diante da realeza da família de Charles, conseguiu provar seu valor.

Charles e Diana retratados na série 'The Crown' Foto:

O castelo também recebeu outas figuras icônicas, dentre elas, a primeira-ministra Margaret Thatcher. Na trama, ela se sente desconfortável com os hábitos e o clima que rodeia a monarquia. A sequência da história também mostra um príncipe Charles perturbado e dividido entre cumprir seus deveres com a Família Real e viver publicamente sua relação com Camilla Parker-Bowles, que se tornou rainha consorte desde quinta, 8.

A Netflix divulgou que a quinta temporada da produção será lançada em novembro desse ano. A sexta e última fase da série ainda não tem data para chegar ao streaming. Segundo os criadores, a intenção não era que The Crown relatasse os dias atuais, entretanto, com a morte da Rainha Elizabeth, pode ser que a trama mude.