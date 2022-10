‘The Crown’ grava cenas de acidente fatal de Diana em Paris; veja fotos

Publicidade

A sexta temporada da série The Crown, da Netflix, está em fase de gravações. Nesta segunda-feira, 27, a equipe de produção e o elenco foram flagrados filmando cenas que retrarão a morte da princesa Diana.

As gravações estão ocorrendo ao redor da Ponte de l’Alma, na cidade de Paris, França, onde aconteceu o acidente de carro que causou a morte de Lady Di, seu namorado Dodi Al Fayed e do motorista Henri Paul no dia 31 de agosto de 1997.

Leia também Netflix adiciona alerta à série ‘The Crown’ para lembrar que é fictícia

As imagens mostram uma equipe de filmagens em torno de um carro da Mercedes e diversas motos circulando-o. Quando a princesa morreu, o veículo tentava escapar de paparazzi.

The Crown divides fans by filming Princess Diana car crash scene in Paris, 'Shame. Shame. Shame' https://t.co/KUYE81fyny pic.twitter.com/hLNWIV2bbO — woman&home (@womanandhome) October 27, 2022

Ainda neste mês, a Netflix enviou um comunicado ao jornal inglês The Sun afirmando que a morte de Diana será lidada com delicadeza em The Crown. “O momento exato do impacto do acidente não será mostrado”, disse a empresa.

Na nova fase da série sobre a família real britânica, Diana será vivida por Elizabeth Debicki, enquanto Dominic West interpreta o então príncipe Charles e Imelda Staunton será a Rainha Elizabeth II. A quinta temporada chega à Netflix no dia 9 de novembro.

Continua após a publicidade

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais