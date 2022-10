‘The Crown’: Netflix divulga primeiras imagens da 5ª temporada; confira

A Netflix divulgo nesta sexta-feira, 14, as primeiras fotos da quinta temporada de The Crown. Nas imagens, o destaque fica com Imelda Staunton caracterizada como Rainha Elizabeth.

A atriz deu vida a personagem Dolores Umbridge, de Harry Potter. A nova temporada da série sobre a família real britânica chega no streaming dia 9 de novembro, dois meses após a morte da rainha.

Imelda Staunton como rainha Elizabeth II em "The Crown. (Alex Bailey/Netflix via AP)

Os registros também mostram o príncipe Philip (Jonathan Pryce), o príncipe Charles (Dominic West) e a princesa Diana (Elizabeth Debicki). Há imagens também dos pequenos príncipes William (Timothee Sambor) e Harry (Teddy Hawley) e de Camilla Parkes-Bowles (Olivia Williams). Confira: