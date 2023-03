‘The Idol’: Série criada por The Weeknd para HBO enfrenta caos nos bastidores, diz revista

Criada por The Weeknd e Sam Levinson para HBO, a série The Idol é uma das produções mais antecipadas de 2023, mas parece estar enfrentando muitos problemas nos bastidores.

De acordo com uma reportagem publicada pela Rolling Stone norte-americana nesta quarta-feira, 1º, o seriado ainda não tem previsão de estreia e está imerso em um caos envolvendo demissões, diferenças criativas e problemas orçamentários.

A revista ouviu 13 fontes que trabalharam na produção. Segundo elas, o atraso para o lançamento da série se deve, principalmente, à substituição de Amy Seimetz no cargo de diretora em abril de 2022. Levinson, que também é a mente responsável por Euphoria, assumiu o posto.

O diretor teria mudado totalmente a visão desenvolvida pela cineasta para a série. Conforme a publicação, a história passou de “uma estrela problemática sendo vítima de uma figura predatória da indústria” para “uma história de amor degradante com uma mensagem vazia que alguns membros da equipe descrevem como ofensiva”.

“Era como uma fantasia de estupro que qualquer homem tóxico teria no programa - e então a mulher volta para mais porque isso torna sua música melhor“, disse um membro da produção sobre a versão reformulada.

The Weeknd e Levinson não se pronunciaram sobre o assunto, mas Lily-Rose Deep, que estrela a série ao lado do cantor, afirmou à Rolling Stone que o criador de Euphoria é “o melhor diretor” com quem já trabalhou e que nunca “se sentiu tão apoiada e respeitada em um espaço criativo”.

De acordo com duas fontes próximas ao setor financeiro, a produção ainda enfrentou dificuldades com o orçamento. A HBO teria pedido que o valor total ficasse abaixo de US$ 54 milhões - praticamente metade do que é estimado para a terceira temporada de Euphoria, por exemplo.

Apesar do valor, fontes disseram que a empresa esperava que a série tivesse uma qualidade igual à do seriado estrelado por Zendaya, com aluguel de mansões, estádios e casas noturnas para filmagens, além da gravação de videoclipes para a trama.

Outro problema foi o cronograma para a produção, que começou a ser filmada no final de 2021 e entrou em hiato em abril de 2022. Segundo a revista, Levinson raramente aparecia no set no início das gravações e as disponibilidade de The Weeknd era limitada, já que ele começou sua turnê mundial em julho.

“Entrei em The Idol pensando que poderia ser uma colaboração interessante, mas saí bastante convencido de que [Levinson] não é muito colaborativo”, disse uma fonte. Segundo ela, a HBO deu um “um cheque em branco” para que o diretor transformasse a série em “uma terceira temporada de Euphoria com pop stars”.

Outro membro da equipe disse que concordou em participar da produção porque ficou impressionado com o roteiro, mas que os primeiros episódios passaram por tantas versões que se tornaram muito diferentes do que foi inicialmente proposto.

De acordo com a Rolling Stone, a HBO encorajou que Amy Seimetz melhorasse e alterasse os roteiros da série, mas The Weeknd não teria ficado satisfeito, pois a história estava sendo contado sob “lentes femininas”.

Após o hiato, as gravações retornaram em maio de 2022, já sem a diretora. O elenco teria celebrado o fim da produção com uma festa em julho, mas retornado para mais filmagens em outubro

“Eu estava tão esgotado no final”, afirmou outra fonte. “Eu estava tipo, ‘Não posso ter um emprego que me faça chorar todos os dias porque tenho duas horas para dormir e estou sendo puxado em 100 direções porque ninguém sabe o que está fazendo, ou ninguém sabe o que quer porque não sabemos o que estamos filmando.”