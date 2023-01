‘The Last Of Us’, ‘Ahsoka’, ‘Gen V’ e mais: Confira as principais estreias do streaming em 2023

Em 2022, os fãs de seriados foram presenteados com diversas novas produções que foram sucesso de audiência e 2023 promete não ser tão diferente.

De adaptações de videogames a animações e spin-offs, as plataformas de streaming têm investido em novos conteúdos originais que já são muito aguardados pelo público.

Com isso em mente, confira as principais séries que têm estreias confirmadas nos serviços de streaming em 2023:





The Last Of Us - HBO Max

O ano começa em alta com a estreia de The Last Of Us na HBO Max no dia 15 de janeiro. Estrelada por Pedro Pascal e Bella Ramsey, a série é baseada no aclamado jogo homônimo de videogame.

A trama acontece 20 anos após a destruição da civilização moderna e acompanha Joel, que precisa contrabandear a jovem Ellie, de 14 anos, para fora de uma zona de quarentena.





That ‘90s Show - Netflix

That ‘90s Show é um revival de That ‘70s Show, ou seja, uma produção que resgata os personagens da sitcom de muito sucesso do final dos anos 1990 anos após a conclusão do seriado.

Ashton Kutcher, Mila Kunis, Topher Grace, Laura Prepon e mais atores que foram lançados na série original retornam para o spin-off, que chega à Netflix em 19 de janeiro.





Wolf Pack - Paramount+

Junto com a estreia de Teen Wolf: O Filme, que retoma a série adolescente que esteve no ar entre 2011 e 2017, vem o lançamento de um spin-off da produção.

Wolf Pack seguirá a história de quatro adolescente após um ataque de lobisomens e chega à Paramount+ em 26 de janeiro. O seriado ainda conta com o brasileiro Rodrigo Santoro no elenco.





Daisy Jones & The Six - Prime Video

Inspirada no livro homônimo da autora norte-americana Taylor Jenkins Reid, Daisy Jones & The Six contará a história fictícia de uma banda que alcançou o estrelato absoluto nos anos 1970, mas acabou de forma abrupta.

Com Riley Keough, Sam Claflin, Suki Waterhouse, Josh Whitehouse, Camila Morrone e a brasileira Nabiyah Be, a série chega ao Prime Video em 3 de março.





Ahsoka - Disney+

Em conjunto com as muitas produções derivadas de Star Wars lançadas em 2022, Ahsoka chega ao Disney+ neste ano, ainda sem data definida.

Rosario Dawson vai reprisar o papel da personagem, que apareceu pela primeira vez na segunda temporada de The Mandalorian.

Pouco foi revelado sobre a série até o momento, além de que ela terá a participação de Hayden Christensen, o eterno Anakin Skywalker.

Primeira imagem da série 'Ahsoka', revelada em vídeo promocional do Disney+. Foto: Youtube/Disney Plus





Velma - HBO Max

A série de animação Velma, sobre a personagem clássica de Scooby-Doo, chega à HBO Max no dia 12 de janeiro e deve ter episódios lançados semanalmente.

Apesar de ser uma animação, Velma será direcionada ao público adulto e vai explorar um dos “cérebros desconhecidos e subestimados da gangue Scooby-Doo Mystery Inc”.

Na versão original, a protagonista é dublada por Mindy Kaling, que também atua como produtora. Sam Richardson, Constance Wu e Glenn Howerton dão voz a Salsicha, Daphne e Fred, respectivamente.

Gen V - Prime Video

Spin-off de The Boys, a série Gen V teve estreia confirmada para 2023. A trama será ambientada em uma universidade especializada para super-heróis criada pela Vought International.

A produção conta com o brasileiro Marco Pigossi no elenco, como o personagem Dr. Cardosa, e promete entregar muita ação e cenas violentas, assim como a série original.





Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton - Netflix

Mais um spin-off que será lançado neste ano, Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton contará a história da ascensão e juventude da rainha Charlotte, personagem da série Bridgerton.

Ainda sem data de estreia, a trama tem produção executiva de Shonda Rhimes e nomes como India Ria Amarteifio, Corey Mylchreest e Arsema Thomas no elenco.





As Aventuras De José & Durval - Globoplay

Os irmãos Rodrigo e Felipe Simas darão vida a Chitãozinho e Xororó nesta série biográfica sobre uma das duplas sertanejas mais famosas do Brasil.

A produção ainda não ganhou data de estreia, mas chega ao Globoplay em 2023. As gravações foram encerradas em abril do ano passado, conforme divulgado pelos protagonistas.

The Idol - HBO Max

Criada por Sam Levinson, responsável por Euphoria, pelo cantor The Weeknd e por Reza Fahim, a série The Idol chega à HBO Max em 2023.

O artista também estrela a produção ao lado de Lily-Rose Depp, que viverá uma popstar em ascensão que se envolve com pessoas perigosas da elite de Los Angeles.





Agatha: Coven of Chaos - Disney

Um prato cheio para os fãs de Wandavision, Agatha: Coven of Chaos terá como protagonista a vilã da série sobre a Feiticeira Escarlate e tem previsão de estreia para o final de 2023.

Além de Kathryn Hahn, que vive Agatha, a produção já confirmou o retorno de Emma Caulfield e a adição de Joe Locke, conhecido por Heartstopper, ao elenco.

Kathryn Hahn como Agatha em cena de 'Wandavision'. Foto: Marvel Studios/Disney+





Bônus: séries que retornam em 2023

Além das estreias, muitas séries retornarão com novas temporadas neste ano. Confira a lista com algumas das produções já tiveram uma nova leva de episódios confirmada:

Heartstopper (2º temporada) - Netflix

The Mandalorian (3ª temporada) - Disney+

Ted Lasso (3ª temporada) - Apple TV+

Loki (2ª temporada) - Disney+

Ginny e Georgia (2ª temporada) - Netflix

Sombra e Ossos (2ª temporada) - Netflix

Carnival Row (2ª temporada) - Prime Video

Hunters (2ª temporada) - Prime Video

You (4ª temporada) - Netflix

Sucession (4ª temporada) - HBO Max

Bridgerton (3ª temporada) - Netflix





