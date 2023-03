‘The Last Of Us’: Segunda parte do jogo será adaptada em mais de uma temporada

Após a exibição do episódio final de The Last Of Us, os fãs podem ficar felizes, pois os produtores da série planejam que ela tenha mais do que apenas duas temporadas.

Em entrevista à revista GQ divulgada nesta segunda-feira, 13, Craig Mazin e Neil Druckmann afirmaram que precisarão de mais de uma temporada para adaptar a segunda parte do videogame que deu origem à produção.

“Não, não tem como”, disse Mazin. “Será mais de uma temporada”, completou Druckmann. Em seguida, eles foram questionados se seriam mais duas ou três temporadas, mas não confirmaram a informação.

“Algumas das coisas pelas quais estou mais animado [na parte dois] são as mudanças que discutimos e ver a história ganhar vida novamente nesta outra versão. E eu acho que é empolgante porque se baseia nos sentimentos que você teve do jogo, muito fortemente, de uma nova maneira”, pontuou Druckmann.

A segunda temporada de The Last Of Us foi confirmada pela HBO no final de janeiro. A série é baseada no jogo de mesmo nome criado pelo próprio Neil Druckman e comercializada a partir de 2013.

Dividido em duas partes, o videogame é ambientado em um mundo pós apocalíptico, no qual os seres humanos foram infectadas por uma mutação de um fungo que os torna agressivos e canibais.

A adaptação para a televisão e o streaming é estrelada por Pedro Pascal e Bella Ramsey. Todos os episódios estão disponíveis na HBO Max.





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais