‘The Last of Us’: Série baseada em aclamado jogo homônimo ganha data de estreia

Publicidade

A esperada série The Last of Us, baseada no aclamado jogo de mesmo nome, já tem data de estreia. Nesta quarta-feira, 2, a HBO Max, serviço de streaming responsável pela produção, anunciou que o seriado deve chegar ao catálogo no dia 15 de janeiro.

The Last of Us trará Pedro Pascal e Bella Ramsey, atores de Game of Thrones, como protagonistas.

Leia também ‘Sandman’: Netflix confirma 2ª temporada de série de Neil Gaiman

A trama acontece 20 anos após a destruição da civilização moderna e acompanha Joel, que precisa contrabandear a jovem Ellie, de 14 anos, para fora de uma zona de quarentena.

'The Last of Us Part II' chegou a ser premiado como jogo do ano no The Game Awards, o 'Oscar dos games'. Foto: Naughty Dog

A adaptação é escrita e produzida por Craig Mazin, criador de Chernobyl (2019), e por Neil Druckmann, responsável pelo jogo.

Desenvolvido pela Naughty Dog para a PlayStation, The Last of Us foi lançado em 2013. The Last of Us Part II, de 2020, chegou a ser premiado como o jogo do ano no The Game Awards, o “Oscar dos jogos eletrônicos”.

Continua após a publicidade

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais