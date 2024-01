‘The Masked Singer’: Popó é o 2.º eliminado da 4.ª temporada; veja como foi o episódio de hoje

O 2.º episódio da 4.ª temporada do The Masked Singer Brasil foi ao ar hoje, domingo, 28. A atração trouxe apresentações dos participantes, que cantaram músicas e deram dicas sutis sobre suas identidades: Preguiça, Chimarrão, Cuco e Trevo da Sorte. O eliminado do programa foi o lutador Popó (Chimarrão).

O lutador de boxe Acelino de Freitas, o Popó, em participação no 'The Masked Singer Brasil' Foto: Reprodução de 'The Masked Singer Brasil' (2024)/TV Globo

Popó chegou a se emocionar após ter a identidade revelada, relembrando seu passado: “As pessoas só veem quando a gente levanta o cinturão e não sabe da metade [do que passamos]. Fome, dificuldade. É pra ter alegria, mesmo. Porque, pelo que a gente foi lá atrás, a gente é referência hoje”.

Como foi o 2.º episódio do The Masked Singer Brasil 2024

PUBLICIDADE A Preguiça foi a primeira a se apresentar, cantando The Lazy Song (Bruno Mars) e Te Ver (Skank). Em seguida o Chimarrão cantou Ai Se Eu Te Pego (Michel Teló) e Assim Você Mata o Papai (Sorriso Maroto). O terceiro a entrar no palco foi o Cuco, com a música Tempos Modernos (Lulu Santos). Por fim, a Trevo da Sorte cantou Tive Razão (Seu Jorge). Após a votação do público, Trevo da Sorte (47% dos votos) e Cuco (25%) foram salvos. Os outros dois tiveram que voltar ao palco para se apresentar. Chimarrão (12%) cantou Alma Gêmea (Fábio Júnior), e a Preguiça (16%) apostou em Radar (Gloria Groove). Diante da reação da plateia, os jurados eliminaram o Chimarrão.

O programa foi apresentado por Ivete Sangalo, Kenya Sade é a repórter da nova temporada. José Loreto, Sabrina Sato, Paulo Vieira e Marcelo Serrado foram jurados. Este último substituiu Taís Araújo, com problema de saúde à época da gravação.

Em uma brincadeira, Serrado ainda trouxe uma ‘caixa’ deixada por Taís com seus supostos palpites, mas todos traziam o nome do marido da atriz, Lázaro Ramos.

Vale lembrar que, no episódio de estreia, o eliminado foi Louro Mané, o ETzinho.

Confira abaixo os palpites que cada um fez sobre quem são os participantes mascarados e assista a um vídeo das apresentações.

Os participantes do 2.º episódio do Masked Singer e os palpites dos jurados

Preguiça

José Loreto - Marta (jogadora de futebol)

Sabrina Sato - Juliette Freire (ex-BBB)

Paulo Vieira - Renato Aragão (piada) /Vanessa Jackson

Marcelo Serrado - Fafá de Belém

Chimarrão

José Loreto - Marcos Palmeira

Sabrina Sato - Daniel/Thiago Lacerda

Paulo Vieira - Kleiton e Kledir (piada)/Alexandre Nero

Marcelo Serrado - Carmo Dalla Vecchia

Cuco

José Loreto - Guito Show

Sabrina Sato - Caio Castro

Paulo Vieira - Rafael Zulu

Marcelo Serrado - Felipe Titto

Trevo da Sorte

José Loreto - Vanessa da Mata

Sabrina Sato - Fátima Bernardes

Paulo Vieira - Karol Conká

Marcelo Serrado - Flora Matos