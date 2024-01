The Masked Singer: Louro Mané é o 1.º eliminado da 4.ª temporada; veja como foi estreia

A 4.ª temporada do The Masked Singer Brasil fez sua estreia neste domingo, 21. Louro Mané, do programa de Ana Maria Braga, foi o primeiro eliminado. A atração trouxe apresentações dos participantes, que cantaram músicas e deram dicas sutis sobre suas identidades: Pé de Alface, Mamãe Abacate, ETzinho e Sereia Iara.

Após a primeira votação da plateia, o público salvou a Sereia Iara (53% dos votos) e a Mamãe Abacate (18%). Fazendo com que ETzinho (17%) e Pé de Alface (12%) se enfrentassem mais à frente. Depois das novas apresentações, Sabrina Sato anunciou que o Pé de Alface continuava na disputa. O ETzinho, então, foi eliminado, e sua identidade revelada: Louro Mané.

Louro Mané foi o 1.º participante eliminado da 4.ª temporada do 'The Masked Singer Brasil' Foto: Reprodução de 'The Masked Singer Brasil' (2024)/TV Globo

PUBLICIDADE “Foi emocionante, uma experiência inigualável pra mim”, disse. A presença de um fantoche não é novidade na história do programa. Na estreia da 5.ª temporada da versão original norte-americana, o Sapo Caco, de Os Muppets, também foi um dos participantes. O programa foi apresentado por Ivete Sangalo, Kenya Sade é a repórter da nova temporada, que tem José Loreto, Sabrina Sato e Paulo Vieira como jurados. Confira abaixo os palpites que cada um fez sobre quem são os participantes mascarados e assista a um vídeo das apresentações.

Participantes da 4.ª temporada do 'The Masked Singer Brasil', em 2024 Foto: Maurício Fidalgo/TV Globo

Os participantes do Masked Singer e os palpites dos jurados

Pé de Alface

José Loreto - Rodrigo Hilbert

Sabrina Sato - Ricardo Alface, ex-BBB

Paulo Vieira - Gabriel Santana

Mamãe Abacate

José Loreto - Carolina Dieckmann

Sabrina Sato - Bela Gil

Paulo Vieira - Sasha Meneghel/Baby do Brasil

ETzinho

José Loreto - Dilsinho

Sabrina Sato - DJ Alok

Paulo Vieira - Martinho da Vila/Tetê Espíndola

Pouco antes de o ETzinho ser desmascarado, os jurados deram novos palpites.

José Loreto - Felipe Simas/Rodrigo Simas

Sabrina Sato - Dennis DJ

Paulo Vieira - Louro Mané

Kenya Sade - Dilsinho

Sereia

José Loreto - Vera Holtz

Sabrina Sato - Fafá de Belém/Manu Batidão

Paulo Vieira - Ailton Krenak/Karol Conká