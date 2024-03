Mais um episódio da 4.ª temporada do The Masked Singer Brasil foi ao ar hoje, domingo, 24 de março, na Globo. A Preguiça seria a participante eliminada, mas foi salva pelo Masked Sino tocado por José Loreto no último momento.

Além da apresentação de Ivete Sangalo e reportagem de Kenya Sade, o programa traz como jurados José Loreto, Sabrina Sato, Paulo Vieira e Taís Araújo. Alexandre Borges participou como jurado convidado e Eduardo Sterblitch apareceu como a Nuvem, um personagem digital.

A MC Porquinha venceu o duelo contra a Preguiça e o Bode superou a Sereia Iara. Os dois ganhadores avançaram de fase enquanto as perdedoras se enfrentaram, com a Preguiça, em tese, sendo eliminada. Ela ainda poderia ser salva pelo palpite sobre quem era a Nuvem, mas arriscou Leandro Hassum, em vez de Sterblitch. De última hora, José Loreto tocou o Masked Sino e salvou-a. Basicamente, é uma dinâmica que pode ser acionada pelos jurados para impedir que um participante seja revelado na disputa.

Preguiça, uma das participantes do 'The Masked Singer Brasil', foi salva no episódio de 24 de março pelo 'Masked Sino' Foto: Reprodução de 'The Masked Singer Brasil' (2024)/TV Globo