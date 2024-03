Mais um episódio da 4.ª temporada do The Masked Singer Brasil foi ao ar hoje, domingo, 17 de março, na Globo. Cantaram suas músicas os participantes Sereia Iara, MC Porquinha, Bode e Preguiça, além de Guerreira, Luísa Sonza ‘usando’ uma “fantasia virtual”.

A Sereia, em princípio, foi escolhida como a pior das apresentações e deixaria o programa. Mas, diante de uma dinâmica na qual os mascarados tiveram que fazer um palpite sobre quem seria a personagem especial, ela acertou o nome de Sonza e conseguiu o direito de ficar por mais uma semana na atração. Além da apresentação de Ivete Sangalo e reportagem de Kenya Sade, o programa traz como jurados José Loreto, Sabrina Sato, Paulo Vieira e Taís Araújo. Rafa Kalimann participou como jurada convidada.

Episódio de hoje do The Masked Singer Brasil 2024

O The Masked Singer começou com uma apresentação da música Águas de Março cantada entre Ivete Sangalo e Paulo Vieira. “Fiquei muito nervoso! Te amo, sou seu fã”, exaltou o jurado após a parceria em palco.

A primeira disputa se deu entre a Sereia Iara, que cantou Holiday (Madonna), e MC Porquinha, com Flowers (Miley Cyrus). Em seguida, quem subiu ao palco foi o Bode, que escolheu Coisa Boa (Gloria Groove). Por fim, veio a Preguiça, optando por Summertime (Amy Winehouse) e Segundo Sol (Cássia Eller). MC Porquinha e Bode passaram de fase, com a seguinte votação:

MC Porquinha (56%) x Sereia Iara (44%)

Bode (59%) x Preguiça (41%)

Houve, então, a apresentação de uma participante virtual, a Guerreira, com “fantasia digital”, com a música Dangerous Woman (Ariana Grande). Depois dos palpites - os mascarados também deram suas opiniões, guardadas em um ‘cofre’ -, as perdedoras da 1ª fase foram juntas ao palco para cantar Milla (Netinho).

Paulo Vieira anunciou a permanência da Preguiça, e a eliminação da Sereia. Na sequência, foi revelado que a Guerreira era a cantora Luísa Sonza. Como a Sereia havia apostado em seu nome como palpite, ganhou o direito de permanecer na competição.

Confira abaixo os palpites que cada um fez sobre quem são os participantes mascarados e assista a um vídeo das apresentações.

Os participantes do Masked Singer e os palpites dos jurados

Sereia Iara

Sabrina Sato: Joelma

Paulo Vieira: Nathalia Cruz

Taís Araújo: Simone Gutierrez/Deborah Lamm

José Loreto: Gloria Pires

Rafa Kalimann: Laila Zaid

MC Porquinha

Sabrina Sato: Luiza Possi

Paulo Vieira: Luiza Possi

Taís Araújo: Luiza Possi

José Loreto: Pocah

Rafa Kalimann: Luiza Possi Bode

Sabrina Sato: Silvero Pereira

Paulo Vieira: Tato do Falamansa

Taís Araújo: Pepita

José Loreto: Silvero Pereira

Rafa Kalimann: Nattanzinho

Preguiça

Sabrina Sato: Nicole Bahls

Paulo Vieira: Tati Lopes

Taís Araújo: Xuxa

José Loreto: Juliette

Rafa Kalimann: Tetê Espíndola

Guerreira

Sabrina Sato: Luísa Sonza

Paulo Vieira: Jeniffer Nascimento

Taís Araújo: Luísa Sonza

José Loreto: Rafaella Silva

Rafa Kalimann: Manu Gavassi

Quem são os participantes já eliminados no The Masked Singer Brasil em 2024

1.º eliminado: Louro Mané (ETzinho)

2.º eliminado: Popó (Chimarrão)

3º eliminado: Supla (Livro)

4.º eliminada: Karol Conká (Trevo da Sorte)

5.º eliminado: Diogo Almeida (Cuco)

6.º eliminado: Emílio Dantas (Pé de Alface)

7.ª eliminada: Tati Machado (Formiga)

8.ª eliminada: Valéria Barcellos (Mamãe Abacate)