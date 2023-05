‘The Walking Dead: Dead City’ ganha novo teaser com reencontro entre Maggie e Negan; veja

A série The Walking Dead: Dead City, derivada de The Walking Dead, ganhou um novo teaser nesta quinta-feira, 4. A prévia mostra o reencontro entre Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan).

O vídeo revela que a dupla não está mais tão amigável quanto deixou as coisas na conclusão do seriado original, quando entraram em uma espécia de trégua. Já na primeira cena, Maggie ameaça Negan com um facão.

De acordo com a sinopse oficial da trama, os dois precisarão se unir para resgatar Hershel, filho de Maggie, que foi raptado. Eles embarcam para o que restou da ilha de Manhattan, em Nova York, que vive isolada desde o apocalipse zumbi.

A produção é apenas um dos spin-offs de The Walking Dead desenvolvidos após o fim da série em novembro de 2022. Os personagens Michonne (Danai Gurira) e Rick (Andrew Lincoln), assim como Daryl (Norman Reedus), também ganharão histórias derivadas.

The Walking Dead: Dead City estreia em 18 de junho nos Estados Unidos pela emissora AMC. Ainda não há informações sobre a exibição da série no Brasil.

Assista ao teaser em inglês:

Continua após a publicidade





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais