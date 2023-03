The Weeknd assina roteiro de filme com Jenna Ortega para marcar sua estreia como ator, diz site

The Weeknd está motivado a ampliar sua carreira de artista e agora aposta no cinema. Segundo informações do Deadline, o cantor assinou o roteiro de um filme, que deve, ainda, marcar sua estreia como ator.

O projeto está sendo executado com o diretor Trey Edward Shults e tem como parceiro de produção Reza Fahim. Quem também se junta ao time de elenco e produção executiva é Jenna Ortega (Wandinha).

O cantor The Weeknd Foto: Reprodução/Instagram/@theweeknd

Conforme o tabloide, The Weeknd está se dedicando ao projeto há algum tempo, Shults assumiu há poucos meses a direção. Contudo, mais detalhes sobre o roteiro e título do filme seguem em sigilo.

Na música, recentemente, The Weeknd repetiu a parceria com Ariana Grande com o lançamento do remix de Die For You. Um dos maiores sucessos do artista, a canção original está presente no álbum Starboy, lançado em 2016.

Além disso, ele estreou no final de fevereiro, na HBO Max, um especial de uma das apresentações da turnê no SoFi Stadium, gravado em Inglewood, nos Estados Unidos.

