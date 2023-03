‘The White Lotus’, segundo site, a 3ª temporada será na Tailândia

De acordo com o site Variety, a terceira temporada de The White Lotus, série da HBO, se passará na Tailândia. Os ricos vão desbravar a Ásia. A HBO ainda não comentou sobre o assunto.

A série de Mike White teve as outras temporadas gravadas em resorts Four Seasons, a primeira no Havaí, arquipélago dos Estados Unidos, e a segunda na região italiana da Sicília, na Europa. Agora, as suspeitas são de que a nova temporadora se passe na Ásia, em uma das quatro propriedades da hotelaria de luxo, que ficam em Bangkok, Chiang Mai, Koh Samui e Triângulo Dourado. Ainda segundo o Variety, caso os produtores resolvam gravar, novamente, na rede de hotéis, a Tailândia conta com resorts que passeiam entre praia, campo e selva. Os personagens deverão aprontar muito nos próximos capitulos.

Vista do hotel Four Seasons Maui, onde foi gravada a primeira temporada de 'The White Lotus' Foto: Four Seasons

Ainda sem data de lançamento, White já havia revelado no final de 2022, que a nova temporadora seria focada em “morte e religão e espiritualidade oriental”, dizia o vídeo publicado no youtube da HBO. As duas primeiras temporadoras estão disponíveis na HBO Max.

Alguns internautas brincaram que desejavam uma temporadora gravada no Brasil, em Fernando de Noronha e até os nomes dos artistas brasileiros foram incluídos na brincadeira. Wagner Moura, Chay Suede e Mia Goth foram alguns dos nomes citados.

Queria uma temporada de “The White Lotus” em Fernando de Noronha. O elenco dos sonhos:



Mia Goth

Jeniffer Coolidge

Wagner Moura

Sônia Braga

Chay Suede

Humberto Carrão https://t.co/6LPtxazeKT — Rafael Moraes Moura (@RafaMoraesMoura) November 19, 2022





Continua após a publicidade