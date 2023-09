Tiago Abravanel fez uma imitação de seu avô, o apresentador de TV Silvio Santos, durante o Domingão com Huck, da Globo, que foi ao ar neste domingo, 10.

O ator Tiago Abravanel imita o avô, Silvio Santos, no quadro 'Batalha do Lip Sync', do 'Domingão com Huck' exibido em 10 de setembro de 2023 Foto: Reprodução de 'Domingão com Huck' (2023)/Rede Globo

No quadro Batalha do Lip Sync, ele entrou no palco usando terno e microfone acoplado ao pescoço, como é costume do comunicador do SBT. O ator ainda dublou algumas marchinhas, como Silvio Santos Vem Aí, Ritmo de Festa e A Pipa do Vovô Não Sobe Mais, interagiu com convidados e o público e até lançou notas de dinheiro à plateia.

Assista ao vídeo de Tiago Abravanel, neto de Silvio Santos, imitando o avô abaixo:

Em outro momento, o ex-BBB voltou ao palco para uma apresentação inspirada no icônico clipe de Backstreet’s Back, sucesso do grupo Backstreet Boys nos anos 1990.