Tiago Leifert relembra eliminação de Conká no ‘BBB’: ‘Apanhei demais pela forma como a tratei’

Tiago Leifert relembrou seu trabalho como apresentador do BBB entre 2017 e 2021 durante entrevista ao Flow Podcast na quinta-feira, 14. Entre seus principais desafios, citou a complexidade em anunciar a demissão de participantes com rejeição muito alta, como Karol Conká (eliminada com 99,17% dos votos no BBB 21).

Tiago Leifert e Karol Conká no 'BBB 21' Foto: Reprodução de 'Big Brother Brasil' (2021)/TV Globo

“Eu tive eliminações de 99%. Eu nunca fiz nada. Hoje dá para falar: eu apanhei muito naqueles dias, muito. ‘Por que você não massacrou aquela pessoa?’. A Karol Conká, por exemplo... Apanhei demais pela forma como tratei ela”, destacou.

“O Hadson Nery, Lucas [Penteado], Petrix [Barbosa], todos aqueles caras.... Apanhei muito. E envelheceu bem, porque hoje, que a Mamacita [como Conká é conhecida] está tocando no The Town, se pegassem o meu vídeo massacrando ela, imagina...”, continuou.

Por fim, Leifert refletiu: “Eu não fiz nada nem pensando em mim, não. Foi pensando nela. Porque não sou ninguém, cara, sou juiz do mundo? Apresentador do Big Brother agora tem que ficar apontando dedo para os outros, como você deve viver a sua vida? Falo do jogo: ‘foi eliminada’.”