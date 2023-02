Titanic: James Cameron assume que Jack poderia ter sobrevivido ao naufrágio

Titanic completa 25 anos de lançamento em 2023. O longa de James Cameron se tornou um clássico cinematográfico, muitas vezes reprisado na TV e, neste ano, retorna às salas de cinema em comemoração às bodas de prata. E, durante todo este período, uma pergunta sempre esteve no ar: Jack poderia ter sobrevivido ao naufrágio?

Interpretado por Leonardo DiCaprio, o personagem fazia par romântico com Rose, vivida pela atriz Kate Winslet. No final do longa, os dois se veem em uma situação desesperadora ao tentarem dividir uma porta flutuante. Jack, supondo que o seu peso faria com que o pedaço de madeira afundasse com os dois, se sacrifica e acaba morrendo no congelante mar do Atlântico Norte.

Leia também ‘Avatar: O Caminho da Água’ se torna a sexta maior bilheteria da história

Em um especial da National Geographic, Cameron e a equipe de Titanic recriaram a cena e testaram diversas maneiras de como o personagem pudesse se manter vivo, porém, em apenas uma haveria chances de sobrevida para o casal. “Jack poderia ter sobrevivido, mas há muitas variáveis. Acho que o processo de pensamento dele foi: ‘Não vou fazer nada que a coloque em risco’, e isso é 100% do personagem”, destacou o diretor.

.@GMA FIRST LOOK: @natgeo special “Titanic: 25 Years Later with James Cameron” will settle the debate once and for all: could Jack have survived?@JimCameron@natgeotv pic.twitter.com/OkKCXaEkvF — Good Morning America (@GMA) February 2, 2023

Feito inédito

James Cameron é o primeiro e único diretor a emplacar três filmes que ultrapassaram a marca dos US$ 2 bilhões em arrecadação na bilheteria mundial. Recentemente, Avatar: O Caminho da Água atingiu a marca e se tornou a sexta maior bilheteria da história do cinema. O primeiro filme da franquia somou US$ 2,9 bilhões e, atualmente, ocupa o topo do ranking. Titanic fez US$ 2,2 bilhões, mas o valor pode aumentar com o relançamento.

Em comemoração ao aniversário de 25 anos, Titanic volta aos cinemas em versão remasterizada em 3D 4K, no dia 9 de fevereiro.