‘Todas as Flores’: Letícia Colin comenta sobre atuar como par romântico de Caio Castro pela 3ª vez

A atriz Letícia Colin publicou uma foto ao lado do ator Caio Castro nesta terça-feira, 4, e comemorou a volta de um novo par romântico vivido pelos dois. Os artistas retornarão juntos na novela Todas as Flores, produzida pelo Globoplay e escrita por João Emanuel Carneiro.

Essa é a terceira vez que eles interpretam um casal em uma telenovela. Em 2017, Letícia deu vida à imperatriz Maria Leopoldina e Caio viveu Dom Pedro I em Novo Mundo. Em 2021, os dois voltaram a atuar como as figuras históricas no folhetim Nos Tempos do Imperador.

“E esse par romântico que está de volta?”, escreveu Letícia na postagem. “Só que talvez dessa vez ele seja um pouquinho menos romântico”, completou.

Dessa vez, a atriz irá interpretar a personagem Vanessa, irmã caçula da protagonista da novela, Maíra, vivida por Sophie Charlotte.

Sophie Charlote interpretará a protagonista Maíra e Letícia Colin viverá Vanessa em 'Todas as Flores'. Foto: Estevam Avellar/Globo

Conforme a sinopse de Todas as Flores, Maíra é uma jovem com deficiência visual criada em Pirenópolis, Goiás, que sempre acreditou que a mãe havia morrido.

Um dia, porém, Zoé, mãe biológica da personagem, interpretada por Regina Casé, reaparece pedindo perdão à filha.

No mesmo dia, o pai de Maíra morre e ela precisa se mudar para o Rio de Janeiro com a mãe. Lá, ela será usada como forma de garantir a sobrevivência de Vanessa.

Na novela, Caio aparecerá como Pablo, um jovem que “sabe aproveitar a vida” e que gosta de seguir as tendências da moda.

Apesar de a novela ter enfrentado desafios na produção com a recente substituição de José Dumont, ator preso por pedofilia, por Jackson Antunes, a estreia de Todas as Flores está prevista para este mês na plataforma de streaming da Rede Globo.