Top 10: veja quais duplas ainda restam no BBB 25

Com a eliminação de Vilma, restam apenas dez participantes no Big Brother Brasil 25. O top 10 é um marco do programa, que os participantes celebram muito. Ainda restam na casa Maike, João Gabriel, João Pedro, Renata, Diego Hypolito, Daniele Hypolito, Guilherme, Joselma, Vinícius e Vitória Strada. De todos eles, três duplas permanecem completas. Veja:

BBB 25 chega ao Top 10 com três duplas completas Foto: Globoplay/Reprodução

João Pedro e João Gabriel

Os irmãos gêmeos não foram a nenhum Paredão até agora. Carismáticos, conquistaram os brothers dentro da casa, mas não têm muito apoio do público. Eva, eliminada no último domingo, 30, disse fora da casa que se decepcionou com falas dos irmãos.

Joselma e Guilherme

Genro e sogra foram escolhidos pelo público para entrar na casa após a entrada dos demais participantes, na noite da estreia. Tiveram um começo difícil e logo no segundo dia de reality sofreram uma consequência, ao serem apontados como dupla mais escolhida para estar fora jogo em uma dinâmica. Guilherme e Joselma tiveram que passar a noite do lado de fora da casa. Os dois também quase foram ao segundo Paredão, quando foram puxados por Edilberto e Raissa, mas voltaram na prova Bate-Volta e escaparam da berlinda. Aos poucos, foram conquistando os participantes e foram pouco votados ao longo da temporada. Cada um foi ao Paredão uma vez.

Diego e Daniele Hypolito

Os irmãos ginastas também tiveram um início conflituoso, com muito atrito entre os dois. Diego foi criticado por não escutar sua irmã, que se sentiu muito excluída nas primeiras semanas de reality. Os conflitos foram superados, os irmãos se reconectaram e enfrentaram um Paredão juntos, ainda na fase de dupla. Sozinho, Diego foi a três Paredões e Daniele a um.

Sozinhos

Dos que estão sem sua dupla inicial, Vitória Strada e Maike estão sozinhos há mais tempo. Mateus, dupla de Vitória, foi eliminado no quinto Paredão, enquanto Gabriel foi o sexto eliminado. Já Vinícius e Renata perderam suas duplas recentemente. Aline e Eva, respectivas duplas dos dois, foram eliminadas nas últimas semanas.