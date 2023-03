Traições no BBB: Relembre participantes que não aguentaram a tentação

O BBB 23 é o assunto do momento. Após a expulsão do MC Guimê e Cara de Sapato, depois de ambos terem sido acusados de assédio sexual contra a mexicana, Dania Mendez.

E não foi só o Guimê que traiu a mulher, Lexa, em rede nacional, não. Confira outros casos de traição dentro do reality.

Dhomini - BBB3

O participante Dhomini entrou no reality com o apoio da namorada, Manoela. Mas durante o confinamento, o goiano se envolveu com ninguém menos que Sabrina Sato.

Dhomini - BBB3 Foto: Reprodução/TV Globo

Marcelo Dourado - BBB4

Dourado entrou na quarta edição do programa comprometido com Fabiana Moraes, mas, durante o confinamento, engatou um relacionamento com Juliana Lopes.

Continua após a publicidade

Marcelo Dourado - BBB4 Foto: Reprodução/TV Globo

Alan - BBB5

O modelo Alan Passos teve um romance com Grazi Massafera no BBB5. Na época, Alan namorava Camila Fontes, que não perdoou a traição e tratou logo de seguir a vida mesmo antes do jogo acabar.

Alan - BBB5 Foto: Reprodução/TV Globo

Michel - BBB10

O publicitário Michel mal entrou no programa e logo esqueceu a namorada Karen Pila. Durante o reality ele desenvolveu um relacionamento com Tessália, com quem manteve um romance até outubro do mesmo ano.

Michel - BBB10 Foto: Reprodução/TV Globo

Continua após a publicidade

Adriana - BBB11

A sister namorava o empresário Thiago Pereira na época do programa, mas assim que bateu os olhos em Rodrigão, disse logo um “eu te amo” na primeira ficada. Hoje eles são casados e têm dois filhos.

Adriana Santana - BBB11 Foto: Reprodução/TV Globo

Rafa-BBB12

O participante entrou no confinamento namorando Camila Patorini, mas logo se interessou por Renata, colega de jogo. Ele chegou a dizer que a namorada estava morta pra ele, só para tentar conquistar Renata e, no fim, deu certo, pois o casal ficou junto durante o programa.

Rafa - BBB12 Foto: Reprodução/TV Globo

Natália - BBB13

Continua após a publicidade

A sister, que participou de duas edições do programa, 2008 e 2013, entrou na segunda vez toda comportada. Afinal, ela tinha um relacionamento de quatro anos com o empresário Edoardo. Durante um discurso de Pedro Bial, falando que ‘namorados traem e se distraem’, a gaúcha mudou o comportamento e engatou um romance com Yuri.

Natália - BBB13 Foto: Reprodução/TV Globo

Fernando - BBB15

O produtor cultural Fernando bateu os olhos na colega Amanda, na primeira festa do BBB15 e trocaram beijos e carinhos. O casal parecia que duraria bastante, mas após a chegada de uma nova sister, Aline, o produtor mudou de interesse e investiu nela. Depois da eliminação de Aline, Fernando voltou atrás de Amanda, que cedeu espaço em seu coração. No final das contas, mesmo após um longo vai e vem, Fernando é casado com Aline.

Fernando - BBB15 Foto: Reprodução/TV Globo

Clara - BBB14

Clara entrou no programa em um relacionamento aberto com o marido, Fabian. Mas o rapaz não gostou nada quando a webcam girl engatou um relacionamento com Vanessa Mesquita durante o programa. Mesmo após o fim do jogo e o romance tendo acabado, até hoje ambas são amigas.

Continua após a publicidade

Clara - BBB 14 Foto: Reprodução/TV Globo

Lucas- BBB18

O modelo Lucas entrou no confinamento noivo e se dizia muito fiel à noiva. Mesmo assim, bastaram algumas investidas da colega Jessica, para que o casal fosse para debaixo do edredom. Ana Lúcia, noiva de Lucas, no começo não perdoou a traição, mas depois de alguns meses reataram o relacionamento.