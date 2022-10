‘Travessia’: Brisa foge de linchamento e conhece Otto; confira memes e a reação da web

Nesta segunda-feira, 17, foi ao ar a cena de Travessia em que Brisa é vítima de deepfake e precisa fugir de um linchamento, após ser confundida com uma traficante de crianças. Esse foi o momento mais aguardado pelos telespectadores, por se tratar do principal enredo da trama, e fez com que a novela ficasse entre os assuntos mais comentados nas redes sociais.

Além da tensão proporcionada pela atuação de Lucy Alves, a história também desperta o interesse do público por ser inspirada em um caso real de 2014 que, diferentemente da protagonista do folhetim de Gloria Peres, acabou terminando em tragédia.

Brisa (Lucy Alves) é vítima de uma montagem que a associa a uma sequestradora de crianças.

Após conseguir escapar, a protagonista acaba se escondendo no porta-malas de Otto, que é vivido por Romulo Estrela. Apesar do clima tenso entre a dupla, os internautas já decretaram que Ari (Chay Suede) é passado na vida de Brisa e estão shippando a protagonista com Oto.





Reação nas redes sociais:

minha gente! tô sem palavras. que aflição. mas que cena incrível. que honra poder viver essa personagem. bora, Brisa, mermã! ❤️ #Travessia — Lucy Alves (@LucyAlves) October 18, 2022

A bichinha sofreu viu pic.twitter.com/LB7yoiacmK — Voto 13, Voto Lula ⭐❤️ (@euluisfsm) October 18, 2022

A Brisa se deu foi bem! Um homão desse. Muito melhor que aquele safado que traiu ela na primeira oportunidade, mesmo a mulher tendo feito tudo por ele. #Travessia — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) October 18, 2022