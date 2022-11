‘Travessia’: Brisa reencontra Ari no capítulo desta segunda; saiba como será

Publicidade

O aguardado reencontro entre Ari (Chay Suede) e Brisa (Lucy Alves) acontece no capítulo desta segunda-feira, 7, de Travessia, novela das 21h da TV Globo.

Depois que o professor Dante (Marcos Caruso) consegue avisar ao arquiteto que a mãe de seu filho reapareceu e que Tonho (Vicente Alvite) não precisa mais ficar na “casa de estranhos”, fazendo referência a Guerra (Humberto Martins), os dois se encontram em um quarto de hotel.

Brisa já está à espera de Ari no local e está muito magoada com toda a história vivida pelo ex-noivo com Chiara (Jade Picon) enquanto ela sofria na prisão por conta de um caso de deepfake.

Quando Ari reencontra a ex, afirma que não a traiu, apenas tentou seguir em frente, pensando que ela realmente estava desaparecida. Ele diz que, por ela, está disposto a voltar à vida simples em Mandacaru.

Brisa (Lucy Alves) e Ari (Chay Suede) se reencontram após meses no episódio desta segunda, 7, de 'Travessia'. Foto: Globo/Estevam Avellar

Brisa tenta resistir, mas os dois acabam se beijando e fazem sexo. Mais tarde, Ari vai à casa de Guerra com a intenção de esclarecer toda a situação com Chiara, mas já está tarde e ele não consegue falar com a jovem.

Na manhã seguinte, ele volta ao hotel com Tonho. É nesse momento em que acontece o reencontro da mãe com o filho. Ari sente-se feliz por estarem os três juntos, mas ainda sente que precisa se explicar para Chiara e Guerra.

O que ele não sabe, no entanto, é que Cidália (Cassia Kis) conta para Guerra que Brisa reapareceu. Ela conta que se passou por Talita (Dandara Mariana) para conseguir tirar essa informação de Dante. O empresário, por outro lado, acredita que Ari não vá terminar com Chiara, pois é “ambicioso demais”.

Depois de deixar Brisa incomodada com tamanha necessidade de falar com Chiara, Ari volta ao apartamento da garota. Ele é surpreendido, porém, ao descobrir que ela não quer ouvir nada do que ele tem a dizer.

Brisa (Lucy Alves) pedirá refúgio a Marineide (Flavia Reis) após fugir com Tonho. Foto: Globo/Fábio Rocha

O arquiteto então volta ao hotel com as roupas de Tonho somente para não encontrar nem a ex-noiva e nem o filho. Ela foge para Vila Isabel com o menino e pede para ficar novamente na casa de Marineide (Flavia Reis).

Ao final, Creusa (Luci Pereira) conta para a delegada Helô (Giovanna Antonelli) que Brisa fugiu com Tonho. Com isso, a personagem dirá que o menino foi sequestrado pela própria mãe.